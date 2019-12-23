أمين عام "الناتو" يبدي استعداده لإجراء محادثات مع بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أ.ف.ب

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، عن استعداده لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال ستولتنبرج في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية في بروكسل: "حال توفر الإطار المناسب، سألتقي الرئيس بوتين"، مؤكدا أهمية الجلوس على مائدة مشتركة خاصة في الأوقات التي تشهد تعقيدات.

وتتسم تصريحات ستولتنبرج بالأهمية في ظل التصلب التام بين الناتو وموسكو منذ عام 2014، وعدم انعقاد اجتماعات على مستوى رفيع بين الجبهتين منذ سنوات.

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وتأتي إشارة ستولتنبرج باستعداده للحوار عقب فترة قصيرة من تشجيع علني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال مطلع الشهر الجاري على هامش قمة الناتو في لندن إنه لا يعتقد أنه سيكون هناك مشكلة من أي نوع إذا تحدث ستولتنبرج مع روسيا.

وبين أنه من الممكن أن يكون هناك علاقة جيدة للغاية مع روسيا، مؤكدا ضرورة أن يظل الناتو في حالة حوار مع موسكو.

وتواجه روسيا اتهامات بضم شبه جزيرة القرم بالمخالفة للقانون الدولي ودعم انفصاليين موالين لها في شرق أوكرانيا.

وفي المقابل، تنتقد روسيا توسع الناتو في شرق أوروبا وتسليحه حلفاء في جمهوريات سوفيتية سابقة في أعقاب الأزمة الأوكرانية.