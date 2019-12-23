قرقاش عن تطورات أزمة قطر: نصف خطوة للأمام واثنتان للوراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الأزمة مع قطر تشهد نصف خطوة إلى الأمام واثنتين إلى الوراء.



وكتب في تغريدة على تويتر "سألني ضيف أجنبي عن تطورات أزمة قطر فأجبته: نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء. مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هي قطر".

وكان قرقاش قد أكد في تغريدات سابقة أن محاولات الدوحة المتكررة لشق الصف تهدف إلى التهرب من التزاماتها.

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وأوضح أن "التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات".

وأشار إلى أن "الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب".

كما شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن الأساس في حل أزمة قطر مع الدول الأربع (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) هو معالجة جذورها التي تسببت في حدوثها، مشيرا إلى أن غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة دول الخليج العربية التي استضافتها الرياض مرده "سوء تقدير للموقف".