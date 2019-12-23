اليوم.. قطع مياه الشرب عن مناطق بمصر الجديدة لمدة 8 ساعات.. ومناطق بالمظلات بشبرا لمدة 16 ساعة

أعلن حى مصر الجديدة، أنه سيتم قطع المياه اليوم الثلاثاء، بالعديد من المناطق الواقعة فى نطاق الحى، نتيجة لأعمال الصيانة التى تجريها شركة مياه الشرب، لخط جديد يصل قطره 600 مللى، والخط القائم 800 مللى القادم من محطة الأميرية، وذلك لإلغاء خطوط الاسبستوس القديمة والمتعارضة مع أعمال الكبارى وتطوير الطرق فى نطاق شارع أبو بكر الصديق.

وقالت رئاسة حى مصر الجديدة: إن شركة مياه الشرب أكدت أن أعمال لحام الخط سيؤدى لانقطاع المياه بهذه المناطق "دار السعادة بالزيتون، ميدان ألماظة ومتفرعاته، شارع الحجاز ومتفرعاته، خلف نادى النصر بدءا من شارع جسر السويس وحتى النادى، ميدان صلاح الدين ومتفرعاته، هليوبوليس، بعض الشوارع المتفرقة من شارع أبو بكر الصديق". حسبما نشر موقع"بوابة الوفد".

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وأشارت رئاسة الحى إلى أنه سيتم انقطاع المياه بدءا من الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء حتى السادسة مساء، وستقوم شركة مياه الشرب بتدبير سيارات مياه بهذه المناطق.

كما أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بالمظلات بشبرا، وهى (منطقة أرض جاربديان – مساكن أسكو – شارع سعد سليم – مساكن محيي القبلية والبحرية – شارع معمل الألبان)، وضعفها بشارعى محمد الخلفاوى، وعبدالحميد الديب، ومتفرعاتهما، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح غد السبت،وحتى الساعة الثانية صباح بعد غد الأحد، نظرًا لطلب جهاز تعمير القاهرة، تحويل مسار خط قطر 400 مم المتعارض مع أعمال استكمال تنفيذ كوبرى محور روض الفرج. حسبما ذكر موقع "المال".

وناشدت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.