بعد عامين.. كواليس الساعات الأخيرة قبل الإفراج عن الفريق سامي عنان.. ومحاميه: «لم يحصل على عفو»

تلقت الأوساط السياسية في مصر أمس، نبأ الإفراج عن الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وسط تكهنات حول طريقة الإفراج عن الفريق.

بدوره، قال مصدر مقرب من الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، إن المحكمة أمرت صباح أمس الأحد بالإفراج عنه، وأنه جرى إبلاغه بالقرار في الساعة الثالثة مساء أمس.

وأضاف المصدر- الذي فضل عدم نشر اسمه، في تصريحات لـ"مصراوي"- أن الفريق سامي عنان لم يحصل على عفو، وتواجد طوال الفترة الماضية داخل إحدى المستشفيات العسكرية.

وأوضح المصدر، أن "عنان" بصحة جيدة، وذهب عقب مغادرته المستشفى إلى مقر إقامته في فيلا بإحدى المدن الجديدة.

وأكد المصدر، أن رئيس الأركان الأسبق سيأخذ وقتًا كافيًا من الراحة - لم يحدد مدته - ولا ينتوي الحديث إلى وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة.

وكان ناصر أمين، محامي الفريق سامي عنان، قال إنه تم الإفراج عن موكله منذ عدة ساعات.

وأضاف "أمين" في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أنه صدر حكمين على "عنان" بالسجن 3، و6 سنوات.

وفي السياق، أكد النائب مصطفى بكري، خروج الفريق عنان ووصوله لمنزله.

وكتب "بكري" في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "الإفراج عن الفريق سامي عنان وهو الآن متواجد في منزله.. لقد اتصلت بنجله الدكتور سمير وأكد لي أنه بالفعل متواجد في منزله الآن".

وكشف بكري، كواليس الساعات الأخيرة قبل الإفراج عن الفريق سامي عنان.

وقال "بكري"، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "القاهرة الآن"، المعروض على فضائية "الحدث"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي: "عندما سمعت نبأ الإفراج عن الفريق سامي عنان،

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اتصلت فورًا بنجله الدكتور سمير، وبالفعل قال لي إن الفريق موجود بالمنزل، وهو بحالة صحية جيدة".

وأضاف: "أنه تم إخطار الأسرة، للتوجه إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، ومن ثم اصطحابه إلى المنزل، وبالعفل وصلنا المنزل في تمام الرابعة مساءً".

وأوضح: "ليس هناك معلومات محددة بشأن سبب الافراج عن الفريق، حتى لم يفسر الأمر لأسرته، فقط اصطحوبه إلى المنزل". حسبما نشر موقع "الوفد".

يشار إلى أن الفريق سامي عنان صدرت ضده أحكام عسكرية 9 سنوات في قضيتي تزوير. حسبما ذكر موقع "CNN بالعربي".

وكان ناصر أمين، محامي الفريق سامي عنان، قال، إنه تم الإفراج عن موكله منذ عدة ساعات.

وأضاف "أمين" في تصريحات لمصراوي، أن "عنان" خرج من إحدى مستشفيات القوات المسلحة إلى منزله عقب صدور قرار بالإفراج عنه، موضحًا أنه صدر حكمين على "عنان" بالسجن 3، و6 سنوات.ولفت إلى أنه سيصدر بيان بتفاصيل القرار في وقت سابق.

وتولى الفريق عنان منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية بين عامي 2005 و2012 قبل أن يقوم الرئيس السابق، محمد مرسي، بإقالته ووزير الدفاع، محمد حسين طنطاوي، وتحويلهما إلى مستشارين لرئيس الجمهورية.

وبعد ثورة 30 يونيو، استقال من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية، قبل أن يظهر اسمه مرة أخرى كمرشح للانتخابات الرئاسية عام 2018.

وفي يناير من عام 2018 أعلنت حملة عنان الرئاسية توقيفه وإحالته للتحقيق بتهمة مخالفات تتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية، وأصدرت القوات المسلحة المصرية آنذاك بيانا اتهمت فيه عنان بالتزوير في المحررات الرسمية المتعلقة بإنهاء خدمته العسكرية، كما وجهت له اتهاما بالتحريض ضد الجيش.

ويبلغ عنان من العمر 71 عاما وينتمي إلى مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية وقد شغل عدة مناصب منها قائد قوات الدفاع الجوي.