الدفاع الفنزويلية تعلن مقتل عسكري في جنوب البلاد

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو عن "مقتل عسكري في جنوب البلاد في هجوم استهدف وحدة تابعة للجيش شنّته فصائل متطرّفة من المعارضة واستولت خلاله على العديد من الأسلحة"، موضحا أن "العديد من وحدات ​الشرطة​ و​الجيش​ في المنطقة طاردت المهاجمين بعد ذلك وتمكنت من استعادة عدد لم يحدده من الرشاشات".

ولم يحدّد المكان الذي وقع فيه الهجوم. لكن وسائل الإعلام الفنزويلية ذكرت أنه حدث في غران سابانا التي تعد من المناطق السياحية الكبرى في البلاد، في ولاية بوليفار الجنوبية الحدودية مع ​البرازيل​.

من جانبه، قال وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز إنّ المهاجمين "تمّ تدريبهم في معسكرات شبه عسكرية تم تحديد أمكنتها كلّها في ​كولومبيا​"، مشيرا الى أنّ المهاجمين الذين اعتقل الجيش ستّة منهم حصلوا على "دعم خفيّ" من ​حكومة​ الرئيس البرازيلي اليميني المتطرّف ​جايير بولسونارو​.