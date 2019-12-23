رئيس كوريا الجنوبية: توقف المحادثات مع واشنطن غير مفيد لكوريا الشمالية

نقل مكتب رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، عن الرئيس قوله، إن محادثات نزع السلاح المتوقفة والارتفاع الأخير في التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ لن يفيدا الأخيرة.
وفي اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، أعرب مون عن أمله في أن "يتعاون البلدان بدرجة أكبر للمساعدة في إعادة إطلاق المفاوضات الهادفة لتفكيك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية".
بدوره، أكد الرئيس الصيني أنه "سيلعب دورا رائدا مع مون للوصول بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد مرتفع".
وفي وقت سابق، أعدت روسيا والصين مشروع قرار في الأمم المتحدة يدعو إلى الاستئناف العاجل للمحادثات السداسية حول كوريا الشمالية.
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