رئيس كوريا الجنوبية: توقف المحادثات مع واشنطن غير مفيد لكوريا الشمالية

نقل مكتب رئيس ​كوريا الجنوبية​، ​مون جاي إن​، عن الرئيس قوله، إن محادثات نزع ​السلاح​ المتوقفة والارتفاع الأخير في التوتر بين ​واشنطن​ و​بيونغ يانغ​ لن يفيدا الأخيرة.

وفي اجتماع مع الرئيس ​الصين​ي ​شي جين بينغ​ في بكين، أعرب مون عن أمله في أن "يتعاون البلدان بدرجة أكبر للمساعدة في إعادة إطلاق المفاوضات الهادفة لتفكيك برامج ​كوريا الشمالية​ النووية والصاروخية".

بدوره، أكد الرئيس الصيني أنه "سيلعب دورا رائدا مع مون للوصول بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد مرتفع".

وفي وقت سابق، أعدت ​روسيا​ والصين مشروع قرار في ​الأمم المتحدة​ يدعو إلى الاستئناف العاجل للمحادثات السداسية حول كوريا الشمالية.