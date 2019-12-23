أبو الحسن: مبادرة نقابة المحامين خطوة مهمة جداً

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن في تصريح على مواقع التواصب الاجتماعي أن "المبادرة التي قامت بها ​نقابة المحامين​ بالأمس من خلال زيارة السجون خطوة مهمة جداً تتلاقى مع نهج وجهود جمعية نضال من أجل الإنسان ، إنه رقيّ وتميّز في الأداء عندما تكون ال​سياسة​ في خدمة الإنسان وكرامته وحقوقه ، هكذا علمنا ​كمال جنبلاط​".

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