حمادة: للتعامل مع الحكومة القادمة بإيجابية

دعا عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​إيهاب حمادة​ كل الأفرقاء على الساحة ال​لبنان​ية للتعامل مع ​الحكومة​ القادمة بإيجابية لأنها لكل اللبنانيين، داعيًا: "لتكن حكومة طوارئ وإنقاذ لأن البلد لم يعد يحتمل ما يجري فيه".

وأكد حمادة "اننا لا نستثير أحدًا، ولسنا في معركة مواجهة مع أحد، ونتعاطى مع الجميع في سبيل إنقاذ لبنان".

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