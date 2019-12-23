رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، انه "متى تنتهي من قاموسنا السياسي، تعابير تعكس عقم هذا النظام ويستخدمها الجميع غب الطلب. يملك تغطية ميثاقية او لا. الاقوى في طائفته، الرئيس القوي. يحظى بدعم مرجعيته الدينية. باستطاعته تحريك شارعه او يستفز الشارع الآخر. فلنعبر إلى الوطن الواحد القوي بكل مواطنيه، وليس بتنوع انتماءاته".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: لنعبر إلى الوطن الواحد القوي بكل مواطنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.