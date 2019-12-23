دان الأمين القطري ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ في ​لبنان​ ​نعمان شلق​ "الإعتداءات الإسرائيلية على السيادة الوطنية واستباحة ​الطيران الإسرائيلي​ للأجواء اللبنانية فوق ​مدينة صيدا​ واستهداف ​الأراضي السورية​ بالقذائف الصاروخية عبرها".

وطالب شلق ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ اللبنانية بتقديم شكوى عاجلة للأمم المتحدة رداً على هذه الإعتداءات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البعث دان استباحة الطيران الاسرائيلي للاجواء اللبنانية واستهداف سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.