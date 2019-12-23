مقتل عسكري فنزويلي في هجوم في جنوب البلاد









اسماء السيد - كراكاس: أعلنت وزارة الدفاع الفنزويلية أنّ أحد عسكرييها قتل الأحد في جنوب البلاد في هجوم استهدف وحدة تابعة للجيش، متّهمة معارضين "متطرفين" مدعومين من الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بشنّ الهجوم.

كتب وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو في تغريدة على تويتر "في وقت مبكر من اليوم تعرّضت وحدة عسكرية في جنوب البلاد لهجوم شنّته فصائل متطرّفة من المعارضة واستولت خلاله على العديد من الأسلحة". أضاف الوزير الفنزويلي "كان هذا هجوما إرهابيا قتل فيه أحد أفراد الجيش".

لم يحدّد المكان الذي وقع فيه الهجوم. لكن وسائل الإعلام الفنزويلية ذكرت أنه حدث في غران سابانا التي تعد من المناطق السياحية الكبرى في البلاد، في ولاية بوليفار الجنوبية الحدودية مع البرازيل.

وقال الموقع الالكتروني "إل بيتاتسو" إن المهاجمين سيطروا على كتيبة عسكرية ومركز للشرطة واستولوا على أكثر من مئة رشاش. لكن السلطات الفنزويلية لم تؤكد هذه المعلومات بعد.

أوضح بادرينو أن العديد من وحدات الشرطة والجيش في المنطقة طاردت المهاجمين بعد ذلك، وتمكنت من استعادة عدد لم يحدده من الرشاشات.

من جانبه، قال وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز إنّ المهاجمين "تمّ تدريبهم في معسكرات شبه عسكرية تم تحديد أمكنتها كلّها في كولومبيا".

Advertisements

أضاف أنّ المهاجمين الذين اعتقل الجيش ستّة منهم حصلوا على "دعم خفيّ" من حكومة الرئيس البرازيلي اليميني المتطرّف جايير بولسونارو. تابع رودريغيز أنه تم توقيف ستة أشخاص.

وأكد بادرينو أن الموقوفين الستة قدموا "معلومات ترتدي طابعا إجراميا"، مشددا على أن أجهزة الأمن الفنزويلية تلاحق شركاءهم.

صرح وزير الخارجية الفنزويلية خورخي أريازا أن المتورطين في الهجوم متمركزون في البيرو، واصفا السلطات البيروفية بـ"الشريكة" لهم لسماحها بتدبير العملية "بلا عقاب".

كتب أريازا في تغريدة على تويتر "أنها استراتيجية الانقلاب لحكومات كارتل ليما لإنتاج العنف والموت وزعزعة الاستقرار في فنزويلا".

وكانت حكومة كراكاس اتهمت في 14 ديسمبر عضوين في البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة بالتآمر لتدبير انقلاب ضد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، بالتواطؤ مع المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا لفنزويلا واعترف به نحو خمسين بلدا على رأسها الولايات المتحدة.

ووصف غوايدو الاتهامات الموجهة الى النائبين بأنها "رواية"، معتبرا أن هدفها ترهيب النواب لتجنب إعادة انتخابه رئيسا للبرلمان في الخامس من يناير المقبل.

