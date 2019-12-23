الجيش الأميركي يعلن مقتل أحد عسكرييه في أفغانستان









اسماء السيد - كابول: أعلن الجيش الأميركي أن عسكريًا أميركيًا قتل خلال عمله الإثنين في أفغانستان، بدون أن يضيف اي تفاصيل.

ويأتي مقتل العسكري الأميركي بينما تحاول الولايات المتحدة وحركة طالبان التوصل إلى اتفاق لانسحاب للقوات الأميركية من افغانستان.

