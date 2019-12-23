دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ملكة بريطانيا تعد حلوى عيد الميلاد بعد عام صعب

لندن (رويترز) - في نهاية عام صعب.. ظهرت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا في صور فوتوغرافية مع ابنها الأمير تشارلز وحفيدها الأمير وليام وحفيد‭ ‬ابنها الأمير جورج في رسالة واضحة حول استمرارية العائلة المالكة البريطانية.

ونشر قصر باكنجهام يوم السبت صورا للملكة والأمراء الثلاثة الذين يخلفونها بالترتيب في ولاية العرش أثناء تحضيرهم لحلوى (البودينج) التي ترتبط بعيد الميلاد.

وكان الأمير جورج (6 سنوات) هو محور اهتمام أقاربه الأكبر وهو يحرك خليط الحلوى في وعاء.

ومثل المشهد العائلي لحظة سعيدة للملكة إليزابيث (93 عاما) بعد عام شابته المصاعب.

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فخلال الاثني عشر شهرا الماضية حصل زوجها الأمير فيليب على تحذير من الشرطة بعد حادث سير، وظهر الجفاء علنا بين حفيديها وليام وهاري، وأحاطت الانتقادات بابنها الثاني الأمير آندرو بسبب صلاته بالملياردير الأمريكي جيفري إيبستين الذي انتحر داخل زنزانة بسجن في نيويورك حيث كان محتجزا في اتهامات تتعلق بالاتجار بالجنس.

ويوم الجمعة قال قصر باكنجهام إن الأمير فيليب (98 عاما) نقل إلى المستشفى كإجراء احترازي للعلاج من حالة مرضية سابقة.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)