شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تعد اتفاقية السراج وأردوغان غير ملزمة لليبيا؟..أستاذ علوم سياسية يجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الاتفاقية التي أبرمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، غير نافذة وليست شرعية لعدة أسباب.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه من الناحية السياسية تتطلب تلك الاتفاقية موافقة البرلمان الليبي على الاتفاقات والمعاهدات التى تعقد مع الدول الأخرى وهو ما يعرف بالمصطلحات السياسية بالتصديق على المعاهدة أو الاتفاقية.
وتابع الدكتور إكرام بدر الدين، أنه بدون هذا التصديق تكون المعاهدة أو الاتفاقية غير مستكملة لجوانبها القانونية وتصبح غير ملزمة للجانب الليبي طالما لم يصدق عليها البرلمان.
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