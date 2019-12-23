كسيفة: المصادقة على ميزانية العام 2020

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادق مجلس محلي كسيفة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، على الميزانية العادية للعام 2020 التي بلغت 83 مليون شيكل، أمس الأحد.

وجاءت المصادقة في ختام الجلسة التي عقدت في مكتبة مدرسة الفاروق كسيفة الثانوية متعددة المجالات.

وعرض رئيس المجلس المحلي، المحامي عبد العزيز النصاصرة، بنود الميزانية وشرحها مع أمين الصندوق في المجلس المحلي والطاقم المهني الذي قام بتحضيرها، وبعد مناقشة الميزانية من قبل أعضاء المجلس المحلي تمت المصادقة عليها.

ومن الجدير ذكره أن حصة الأسد بالميزانية من نصيب قسم التربية والتعليم لما فيه من أهمية خاصة، إذ بلغت من مجمل الميزانية 43 مليون شيكل، أما ميزانية قسم الرفاه الاجتماعي فقد بلغت ما يقارب 12 مليون شيكل.

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وتشمل ميزانية مجلس كسيفة المحلي لهذا العام 2020 زيادة في تخصيص الميزانيات المخصصة لعدة أقسام ومجالات مختلفة، بينها: تحسين ملامح القرية والبيئة، جودة البيئة، الصحة، الرياضة، الشباب، التربية اللامنهجية، الجيل الذهبي، والتخطيط والتطوير مما يتماشى مع الرؤية المستقبلية.

وعقب رئيس مجلس كسيفة المحلي على المصادقة على ميزانية العام 2020 بالقول إنه "في البداية أشكر الرئيس المجلس المحلي على وضع ثقتهم بالمجلس، وعلى دورهم المسؤول في المصادقة على ميزانية هذا العام، وعليه نبارك لأهلنا على شرف المصادقة التي بلغت 83 مليون شيكل، ونسأل الله أن نكون عند حسن ظنكم في تقديم أفضل الخدمات والإنجازات والمشاريع التطويرية والاستمرار قدما بكافة المجالات التي بها ننهض ببلدتنا كسيفة".

وقال نائب وقائم بأعمال الرئيس، الأستاذ خالد أبو عجاج، في تعقيب له على المصادقة على ميزانية المجلس 2020، إنه "ستحمل هذه الميزانية الكثير من المشاريع الحيوية في التربية والتعليم والبنية التحتية والرياضة والشباب لنصل بكسيفة إلى المزيد من التطور والتميز إن شاء الله، لخدمة المواطنين في كسيفة دون استثناء".