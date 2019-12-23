الرينة: مداهمة 3 منازل واعتقال مشتبهين بالتهديد والابتزاز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - داهمت الشرطة ثلاثة منازل في قرية الرينة واعتقلت ثلاثة شبان، في العشرينيات من العمر، بشبهة ابتزاز وتهديد صاحب محل تجاري.
ووفقا للشرطة، داهم أفراد من الشرطة منزل شابين، في العشرينيات من العمر، وألقوا القبض عليهما للاشتباه بقيامهما بالابتزاز وتهديد صاحب عمل في قرية الرينة. وفي وقت لاحق، تم إلقاء القبض على شاب آخر يشتبه في تورطه بالابتزاز.
ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الإثنين، في طلب الشرطة تمديد توقيف المشتبهين الثلاثة على ذمة التحقيق.
ووفقا لبيان الشرطة فإن "كل مواطن وقع ضحية لجريمة الابتزاز عليه عدم الاستسلام للجناة وإخبار الشرطة على الفور! تشير التجربة والخبرة في جرائم ومخالفات الخاوة والابتزاز إلى أن الدفع لا يضمن أي شيء وغالبًا ما يشجع المجرمين على الاستمرار في المطالبة بمزيد من الأموال من الضحية مع زيادة العنف ضده وضد ضحايا آخرين".
وختم البيان بالقول "ستواصل الشرطة مكافحة هذه الظاهرة بحزم وستستخدم جميع الوسائل المتوفرة لديها لضمان أمن وسلامة الضحايا وإحالة المجرمين إلى القضاء".
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