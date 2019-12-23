اليمن.. كهرباء عدن توضح أسباب إنقطاع التيار في أحد أحياء المنصورة

الإثنين 23 ديسمبر 2019

كشفت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن عن أسباب إنقطاع التيار الكهربائي في أحد أحياء مديرية المنصورة مساء السبت وحتى مساء أمس الأحد .



وقالت في بيان لها أن اسباب انقطاع التيار الكهربائي منذ التاسعة مساء يوم امس السبت وحتى الثامنة من مساء اليوم على احياء كثيرة من بلوك 55 و56 ريمي يعود الى احتراق محول سعة 1000ك.ف.ا نتيجة ارتفاع احمال تفوق قدرته الاستيعابية..

Advertisements

وباشرت الفرق الهندسية والفنية في المنطقة الثالثة مساء أمس على الفور بالانطلاق الى موقع الخلل باعمال الاصلاح واستبدال محول آخر حيت تمت اعادة التيار الكهربائي فور الانتهاء من عملية الاستبدال قبل لحظات..

ونوه البيان للمواطنين بالاسراع لاطفاء الاجهزه الثقيلة اثناء انقطاع التيار وعدم تركها تعمل وتشغيلها بعدعودة التيار بشكل مستقر لتجنب الاعطال .. داعية إلى إلتماس العذر عن المضايقات الناتجة عن ساعات انقطاع التيار الكهربائي المتواصله لغرض تنفيذ اعمال استبدال المحول .