شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هي قطر نفسها والان مع التفاصيل

الإثنين 23 ديسمبر 2019 أكد وزير الدولة للشئون الخارجية في جدولة الإمارات، أنور محمد قرقاش، أن أزمة قطر تكمن في قطر نفسها.

Advertisements وكتب قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، كانون الأول 23، 2019: سألني ضيف أجنبي عن تطورات أزمة قطر فأجبته: نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء. وتابع الوزير الإماراتي: مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هي قطر نفسها

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