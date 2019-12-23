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قرقاش: مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هي قطر نفسها

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 23 ديسمبر 2019

أكد وزير الدولة للشئون الخارجية في جدولة الإمارات، أنور محمد قرقاش، أن أزمة قطر تكمن في قطر نفسها.

 

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وكتب قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، كانون الأول 23، 2019: سألني ضيف أجنبي عن تطورات أزمة قطر فأجبته: نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء.

 

وتابع الوزير الإماراتي: مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هي قطر نفسها

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