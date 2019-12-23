الإصلاح في مأرب.. نسخة سيئة من مليشيا الحوثي

الإثنين 23 ديسمبر 2019

تمارس مليشيا الإصلاح بلطجة غير مسبوقة ضد كل من هم خارج دائرة الحزب في مناطق سيطرتها.



وتعد محافظة مأرب، الخاضع معظمها لسيطرة الحزب، مسرحا لممارسة البلطجة.

ويستعين الحزب بأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية لخدمة أهدافه ومشاريعه الخاصة.

وتنوعت بلطجة حزب الإصلاح بين الخطف، والإقصاء، وعمليات الاقتحام والنهب.

ويوم الأربعاء الماضي، اقتحمت قوة أمنية تابعة للحزب مصرف الكريمي في مدينة مأرب.

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ووفق مصادر خاصة فإن اقتحام المصرف جاء تنفيذاً لتوجيهات قائد قوات الأمن الخاصة بالمحافظة، وذلك نتيجة عدم قدرته على استلام رواتب الأسماء الوهمية في قواته.

وكان مصرف الكريمي، قال في شكوى مرفوعة، الخميس، لمدير أمن المحافظة، إن محمد عبده السلفي المكنى (أبو القسام السلفي) ومسلحين بزي أمن رسمي، وآخرين بزي مدني، قاموا الأربعاء بمداهمة فرع المصرف في شارع 26 بمدينة مأرب.

وأكد أن الاعتداء تم بتوجيهات من قائد قوات الأمن الخاصة عبد الغني شعلان المكنى بـ(أبو محمد)، مشيراً إلى أن الاعتداء صاحبه إغلاق للفرع وشتم الموظفين وتهديدهم.

وكشف مصدر محلي أن قرار الحكومة بتحويل رواتب الجنود عبر مصرف الكريمي حال دون استقطاع قائد قوات الأمن الخاصة جزءاً من رواتب الجنود، وكذا عدم تمكنه من استلام رواتب الأسماء الوهمية لحسابه الشخصي.

ويحاول الإصلاح الاستحواذ على كل شيء في مأرب، حتى إمامة الجوامع، حيث سبق له وأن استخدم أجهزة الشرطة لطرد أئمة وخطباء سلفيين واستبدالهم بآخرين محسوبين عليه، كما تفعل مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها.

يشار إلى أن الإصلاح حشد أنصاره وأتباعه من كافة المحافظات اليمنية إلى مأرب، وأقام لهم معسكرات تدريب خاصة، لتثبيت نفوذه في المحافظة