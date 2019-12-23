شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب.. منظمة وثاق تنظيم يوما مفتوحا لأطفال جندتهم مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

الإثنين 23 ديسمبر 2019 نظمت مؤسسة وثاق للتوجه المدني أمس الأحد، كانون الأول 22، 2019 يوماً مفتوحاً لأطفال جندتهم مليشيا الحوثي المتمردة، وآخرين من مخيمات النزوح كنوع من الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

Advertisements ونفذ 60 طفلاً برنامجاً ترفيهياً فيها رياضة الهواء الطلق والألعاب الحركية والمرسم الحر، وهو ما أضفى عليهم جواً من المرح والمتعة. وهدف تنظيم اليوم المفتوح إلى إدماج الأطفال المجندين بغيرهم من أطفال المخيمات وفق الأنشطة التي يشرف عليها مختصون نفسيون، وهي كفيلة بإخراجهم من مشاعر الخوف والقلق وتشعرهم بأهميتهم كأطفال لهم حق الفرح واللعب بأريحية في المساحات المفتوحة، وفقا للقائمين على البرنامج

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