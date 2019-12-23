مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش في صعدة

الإثنين 23 ديسمبر 2019

قتل قيادي حوثي بارز مصرعه في محافظة صعدة خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني.



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وقالت مصادر إعلامية العميد في قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقاً) عبدالكريم التركي، لقي مصرعه في جبهة باقم بالمحافظة، قبل أيام، خلال مواجهات شرسة في جبهات القتال.

ووفق المصادر، يعد العميد التركي، الذي تربطه برئيس الجهاز الاستخباراتي الحوثي أبو علي الحاكم، علاقة حميمية، من أوائل القيادات العسكرية التي انضمت للمليشيا