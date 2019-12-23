- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش في صعدة والان مع التفاصيل
الإثنين 23 ديسمبر 2019
قتل قيادي حوثي بارز مصرعه في محافظة صعدة خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني.
وقالت مصادر إعلامية العميد في قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقاً) عبدالكريم التركي، لقي مصرعه في جبهة باقم بالمحافظة، قبل أيام، خلال مواجهات شرسة في جبهات القتال.
ووفق المصادر، يعد العميد التركي، الذي تربطه برئيس الجهاز الاستخباراتي الحوثي أبو علي الحاكم، علاقة حميمية، من أوائل القيادات العسكرية التي انضمت للمليشيا
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.