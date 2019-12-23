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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عدد من مليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش الوطني بتعز والان مع التفاصيل
الإثنين 23 ديسمبر 2019
قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مساء أمس الأحد، بمواجهات مع عناصر من الجيش الوطني اليمني، غربي مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.
واندلعت المواجهات، وفق ما ذكر موقع "سبتمبر نت" الإخباري التابع للجيش، أثناء محاولة عناصر من الميليشيا الحوثية، التسلل باتجاه مواقع الدمنية، وعنصوة، في جبهة الدفاع الجوي.
وأحبطت قوات الجيش محاولة الميليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.
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