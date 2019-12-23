شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأولية.. انتخابات الرئاسة الكرواتية تتجه إلى جولة ثانية والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت النتائج شبه النهائية للانتخابات الرئاسية فى كرواتيا، عن عدم حصول أيا من المرشحين على الأغلبية المطلقة، ومن ثم، فإنه من المقرر إجراء جولة ثانية من الانتخابات فى الخامس من شهر يناير المقبل بين المرشحين ميلانوفيتش وكيتاروفيتش الحاصلين على أعلى الأصوات.

وذكرت شبكة "أيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن مرشح اليسار زوران ميلانوفيتش حصل على 30 % بعد فرز 95 فى المائة من الأصوات فيما حصلت الرئيسة الحالية، كوليندا كيتاروفيتش - التى تسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية - على 27 %، وذلك طبقا لبيان صادر عن اللجنة الانتخابية الكرواتية.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الجولة الثانية سوف تجرى بين الفائزين بالمركز الأول والثاني، مشيرة إلى أن مرشح اليمين المغنى ميروسلاف سكورو حصل على المركز الثالث بـ 24 فى المائة من الأصوات.

تجدر الإشارة إلى أن 8ر3 مليون ناخب قد شاركوا فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى كرواتيا التى انطلقت ، حيث يتنافس 11 مرشحا للفوز بمقعد الرئاسة.