شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جندي أمريكي.. و"طالبان" تعلن مسؤوليتها والان نبدء بالتفاصيل
أعلن الجيش الأمريكي أن عسكريًا أمريكيًا قتل خلال عمله صباح اليوم في أفغانستان، بدون أن يضيف أي تفاصيل.
وينتشر نحو 20 ألف جندي أجنبي معظمهم أمريكيون في أفغانستان في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي تقودها الولايات المتحدة للتدريب والمساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية.
بدورها أعلنت حركة طالبان الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم الذي قتل فيه الجندي الأمريكي في أفغانستان، مؤكدة أن عدداً من العسكريين الأمريكيين والأفغان أيضا جرحوا في هذا الهجوم.
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