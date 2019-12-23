شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا... مهاجمون يداهمون منشأة عسكرية والان نبدء بالتفاصيل
قالت السلطات في فنزويلا إن مهاجمين أغاروا على منشأة عسكرية بجنوب البلاد يوم الأحد وسرقوا أسلحة وقتلوا أحد الجنود.
وذكر وزير الدفاع فلاديمير بادرينو إن قوات الشرطة والجيش تمكنت من استعادة كل الأسلحة المسروقة واحتجزت بعض المشتبه بهم. وألقى الوزير باللوم في الهجوم على "قطاعات متطرفة من المعارضة" لكنه لم يحدد أفرادا بالاسم.
ولم يصدر بعد تعقيب من المتحدث باسم جوايدو. ويقول مادورو إن جوايدو دمية أمريكية يسعى للإطاحة به في انقلاب..
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