مقتل جندي أمريكي في أفغانستان

أعلن الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده خلال المعارك في أفغانستان، الإثنين.



ولم يقدم الجيش الأمريكي -في بيان أصدره الإثنين- أي تفاصيل أخرى، كما قام بحجب اسم الجندي القتيل لحين إبلاغ ذويه.



وينتشر نحو 20 ألف جندي أجنبي معظمهم أمريكيون في أفغانستان، في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي تقودها الولايات المتحدة للتدريب والمساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية.

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مقتل ثاني جندي أمريكي في أفغانستان خلال 24 ساعة

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أغسطس/آب الماضي، أن الولايات المتحدة ستبقي 8600 جندي في أفغانستان بعد توقيع الاتفاق مع طالبان لإنهاء نزاع مستمر منذ 18 عاما.

واشترطت حركة طالبان إعلان انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، حتى تبدأ المحادثات مع الحكومة الأفغانية.



وفي المقابل، رفضت الولايات المتحدة الموافقة على الانسحاب كجزء من الاتفاق مع طالبان، إلا في حال قدمت الحركة ضمانات أمنية ووافقت على وقف إطلاق النار، مع التزامات أخرى تضم الانخراط في حوار أفغاني داخلي مع حكومة كابول ومسؤولين أفغان آخرين.

وتكثف حركة "طالبان" من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لمشاركة طالبان في الحكومة المقبلة.