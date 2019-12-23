"شبورة وأمطار ورعد".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتعلن موعد وتفاصيل أول موجة من عدم الاستقرار في الشتاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الاثنين، طقس مائل للدفء على شمال البلاد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وأن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لحاله من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من غدًا الثلاثاء المقبل وحتى الجمعة، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار وتكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وشمال سيناء تمتد متوسطه الشدة إلى مدن القناه ومناطق من شمال الصعيد. حسبما نشر موقع "مصراوي".

وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد و شمال سيناء تكون مثيره للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركه الملاحة البحرية، والطقس مائل للبروده شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وعن القاهرة الكبرى، فمن المتوقع اعتبارا من يوم الثلاثاء أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفه إلى متوسطة، والطقس مائل للبروده نهارا بارد ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، تكون متكاثرة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار غربًا في نهاية الفترة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وبعض المناطق الداخلية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية؛ أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

بدوره، قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من الثلاثاء، تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوار الجوية على أغلب الأنحاء تستمر حتى يوم الجملة المقبل.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 20

شبين الكوم 10 20

طنطا 11 20

دمنهور 11 20

الإسكندرية 14 20

بلطيم 13 21

مطروح 10 21

السلوم 10 21

سيوة 10 20

بورسعيد 16 21

دمياط 14 21

الزقازيق 11 21

الإسماعيلية 11 22

السويس 12 22

العريش 10 21

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رفح 09 20

رأس سدر 11 20

نخل - 01 23

نويبع 15 24

طابا 13 23

كاترين - 02 20

الطور 10 24

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 12 25

مرسى علم 14 25

الفيوم 10 21

بني سويف 10 21

المنيا 08 21

أسيوط 06 21

سوهاج 09 22

قنا 09 22

الأقصر 08 23

أسوان 08 24

أبو سمبل 10 23

الوادي الجديد 05 22

شلاتين 19 27

أبو رماد 20 26

حلايب 20 25

رأس حدربة 21 25