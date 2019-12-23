أعلنت "حركة طالبان"، مسؤوليتها عن هجوم قتل فيه جندي أميركي في أفغانستان، مؤكدة أن "عددا من العسكريين الأميركيين والأفغان جرحوا أيضا في هذا الهجوم".
وفي رسالة عبر تطبيق "واتساب" إلى وكالة "فرانس برس"، قال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، إن المتمردين "قاموا بتفجير آلية اميركية في شار دارا في إقليم قندوز" شمالي أفغانستان، في وقت متأخر من الأحد.
وينتشر نحو 20 ألف جندي أجنبي معظمهم أميركيون في أفغانستان، في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي تقودها الولايات المتحدة للتدريب والمساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية.
كانت هذه تفاصيل خبر حركة طالبان تتبنى هجوماً قتل فيه جندي أميركي في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.