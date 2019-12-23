حركة طالبان تتبنى هجوماً قتل فيه جندي أميركي في أفغانستان

أعلنت "​حركة طالبان​"، مسؤوليتها عن هجوم قتل فيه جندي أميركي في ​أفغانستان​، مؤكدة أن "عددا من العسكريين الأميركيين والأفغان جرحوا أيضا في هذا الهجوم".

وفي رسالة عبر تطبيق "​واتساب​" إلى وكالة "فرانس برس"، قال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، إن المتمردين "قاموا ب​تفجير​ آلية اميركية في شار دارا في إقليم قندوز" شمالي أفغانستان، في وقت متأخر من الأحد.

وينتشر نحو 20 ألف جندي أجنبي معظمهم أميركيون في أفغانستان، في إطار مهمة ل​حلف شمال الأطلسي​ تقودها ​الولايات المتحدة​ للتدريب والمساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية.