ارتفاع حصيلة ضحايا بركان نيوزيلندا إلى 19 قتيلاً بعد وفاة جريح

أعلنت ​الشرطة​ النيوزيلندية أنّ حصيلة ثوران ​بركان​ جزيرة وايت آيلاند في شمال البلاد ارتفعت إلى 19 قتيلاً بعد وفاة أحد الجرحى.

وكان 47 شخصاً، غالبيتهم سياح أستراليون، فوجئوا في التاسع من كانون الأول الحالي بثوران البركان أثناء زيارتهم للجزيرة البركانية الخاوية الواقعة في شمال ​نيوزيلندا​ والتي تعتبر جاذباً سياحياً كونها الأنشط بركانياً في البلاد.

ولا يزال 25 جريحاً يتلقون العلاج في ​مستشفيات​ في نيوزيلندا و​استراليا​، غالبيتهم في حالة حرجة.

وتشمل حصيلة القتلى الـ19 شخصين لم يتم العثور حتى ​الساعة​ على جثّتيهما اللتين يرجّح أنّ مياه البحر جرفتهما.