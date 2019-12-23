نتانياهو اتهم المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلى ​بنيامين نتانياهو​، ​المحكمة الجنائية الدولية​ ب​معاداة السامية​ بسبب إعلان رئيسة الادعاء في المحكمة أنها ستحقق فى ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. ولفت نتانياهو، إلى انه "يتم إطلاق أحكام جديدة ضد الشعب ​اليهود​ي. قرارات المحكمة الجنائية الدولية المعادية للسامية تخبرنا بأننا.. نحن اليهود الواقفين هنا بجوار هذا الحائط، في هذه المدينة وفى هذا البلد ليس لنا الحق فى أن نعيش هنا وأننا بوجودنا هنا نرتكب جريمة حرب".

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