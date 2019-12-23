اشتباكات بين الشرطة ومحتجين داعمين لمسلمي الإيغور في هونغ كونغ

اندلعت ​اشتباكات​ بين ​الشرطة​ ومئات ​المحتجين​ في هونغ كونغ بعدما أنزل محتجون العلم الصيني احتجاجا على الممارسات الصينية بحق أقلية الإيغور المسلمة.

وقد تدخل عدد من ضباط شرطة ​مكافحة الشغب​ وسط المحتجين للبحث عن العلم، وبدأت مشادات بين الطرفين حينما عثر أحد الضباط على العلم وتعرّض للدفع من جانب أحد المحتجين الغاضبين لدى خروجه لتبدأ أعمال كر وفر بين الجانبين استخدم فيها المتظاهرون زجاجات ​المياه​ البلاستيكية، بينما ردّت عناصر الشرطة بالهراوات ورذاذ ​الفلفل​.

وشهدت المواجهات تهديد أحد الضباط للمتظاهرين باستخدام سلاحه، بحسب الصحيفة، والتي قالت إنه لم يتم إطلاق الرصاص الحي صوب ​المتظاهرين​، لكن ​تقارير​ تحدّثت عن إصابة أحد المحتجين الأجانب برصاصة مطاطية.