الرئيس الفرنسي يدعو نقابات عمال المواصلات لتعليق الإضرابات في عيد الميلاد

أبيدجان 22 (رويترز) - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت نقابات عمال المواصلات لتعليق إضراباتهم المتعلقة بمعاشات التقاعد خلال فترة عطلات عيد الميلاد لتجنب تعطل رحلات المسافرين.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس ساحل العاج الحسن واتارا في أبيدجان "الإضراب حق مشروع يحميه الدستور، لكني أعتقد أن هناك لحظات في عمر الأمم يكون من الجيد فيها القيام بهدنة احتراما للعائلات وللحياة العائلية".
وأصيبت خدمات القطارات بالشلل في أنحاء فرنسا بسبب الإضرابات العمالية المستمرة منذ أسبوعين احتجاجا على خطة ماكرون لإصلاح نظام التقاعد والتي تتضمن إلغاء أنظمة تقاعد خاصة مطبقة في قطاعات منها السكك الحديد.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)
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