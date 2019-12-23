شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: التعديل الوزارى فى توقيت مناسب.. والحكومة الجديدة عليها مسئولية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبى، المتحدث باسم حزب الوفد، إن التعديل الوزارى الجديد جاء فى توقيت مناسب لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة عليها مسئولية كبيرة في استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي كذلك دفع عجلة الانتاج وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف الهضيبى لـ"الخليج 365"، أن المسئولية كبيرة على الوزراء الحاليين والجدد لافتًا إلى أن الحكومة الحالية جاءت وهناك أوضاع اقتصادية وأمنية أكثر استقرارًا عن سابقها لذا فالمطلوب منها مواصلة العمل الجاد نحو مزيد من النجاح للخطة الاقتصادية لمصر فى ظل الاستقرار الأمنى الذى نعيشه حاليًا كذلك عليها مسئولية كبيرة فى الإصلاح السياسى خلال الفترة المقبلة كما سبق وطالب به المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد.

وأكد الهضيبى أن الحكومة الجديدة مطالبة أيضًا بمزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية لافتًا إلى أن الوفد سبق وأعلن وقوفه إلى جوار الرئيس عبد الفتاح السيسى كرئيس وطنى وأى قرار يتخذه فيه صالح البلاد كما أشار إلى أن تعيين نواب للوزراء أمر محمود وجيد للغاية.

ولفت الهضيبى إلى أن المستشار عمر مروان وزير العدل الجديد أثبت كفاءة خلال توليه للحقيبة السابقة وخلال عمله كوزير لمجلس النواب، وهو يعد إضافة لوزارة العدل التى جاء وتربى من خلالها، حيث تدرج "مراون" فى المناصب القضائية حتى درجة محامى عام بالمكتب الفنى للنائب العام والتفتيش القضائى للنيابة العامة ورئيس بمحكمة الاستئناف.

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وأكد المتحدث باسم حزب الوفد أن الوزارة الجديدة تضم أسماء معروفة للبعض كما أنها تضم وزيرًا وفديًا وهو أسامة هيكل الذى سبق وتولى الوزارة من قبل أيضًا مؤكدًا أن الوفد يتمنى لهيكل وزملائه كل التوفيق خلال الفترة المقبلة.