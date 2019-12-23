كوريا الجنوبية: توقف المحادثات مع واشنطن غير مفيد لكوريا الشمالية

نقل مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن عن الرئيس قوله، اليوم الإثنين، إن محادثات نزع السلاح المتوقفة والارتفاع الأخير في التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لن يفيدا بيونج يانج.

وفي اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين، قال مون إنه يأمل في أن يتعاون البلدان بدرجة أكبر للمساعدة في إعادة إطلاق المفاوضات الهادفة لتفكيك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

اقرأ أيضاً... رئيس كوريا الجنوبية يستقبل وزير خارجية الصين وسط نبرة تصالحية

ونقل المكتب عن الرئيس الصيني قوله إنه "سيلعب دوراً رائداً" مع مون للوصول بالعلاقات الثنائية إلى "مستوى جديد مرتفع".