حالة الطقس: صاف وبارد نسبيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الإثنين، صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو بارداً نسبياً إلى بارد، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل وتكون مثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ومغبرا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي، حيث تبدأ الأمطار ليلاً خاصة في المناطق الشمالية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا وتكون مثيرة للغبار والبحر مائجاً.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائماً وباردا إلى شديد البرودة وعاصفاً وماطرا على فترات على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، خاصة خلال ساعات المساء والليل، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً .