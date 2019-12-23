ترند | الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء..والبرلمانية صاحبة فيديو ضرب النار " ماشية قانوني وسلاحي مرخص ودي خطوبة بنتي"..وتعليق ناري من «عمرو أديب» على قرار الإفراج عن الفريق «سامي عنان»..تشيلسي يحسم ديربي لندن أمام توتنهام بثنائية

إعداد: رضا علي

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء ..والبرلمانية صاحبة فيديو ضرب النار " ماشية قانوني وسلاحي مرخص ودي خطوبة بنتي"..وتعليق ناري من «عمرو أديب» على قرار الإفراج عن الفريق «سامي عنان»..«التلميذ علي الاستاذ» في ديربي لندن .

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

الأرصاد تحذر : انخفاض درجات الحرارة و توقعات بسقوط أمطار غزيرة بدءا من الثلاثاء

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد لحاله من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل حيث تكثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار وتكون غزيرة ورعدية

وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد و شمال سيناء تكون مثيره للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة (للمزيد)

برلمانية عن فيديو متداول لها وهي تضرب النار في الهواء: " ماشية قانوني .. وسلاحي مرخص ودي خطوبة بنتي"

قالت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، تعليقا علي الفيديو المتداول لها وهي تضرب النار في الهواء، : "سلاحي مرخص ودي خطوبة بنتي، ماشية قانوني وتبع القانون".

وتابعت "نائبة بالبرلمان" خلال مدلخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" : إحنا اللي بنشرع القانون يستحيل أمشي خطأ,أنا مرخصة سلاح بشكل طبيعي ومعايا طبنجة وماشية قانوني

وأضافت أيام الإرهاب والثورة كان الأشخاص يقفون في منازلهم ويضربون النار لإحداث الاطمئنان والأمان (للمزيد)

تعليق ناري من «عمرو أديب» على قرار الإفراج عن الفريق «سامي عنان»

علق الإعلامي عمرو أديب، علي قرار الإفراج عن الفريق سامي عنان، قائلا : "أنا مع خروج كل الناس اللي دخلت لأسباب سياسية.. أنا واضح في كلامي".

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وتابع "أديب" خلال تقديم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" : أنا سعيد لأني أريد دائمًا أن يكون خروج الناس ذات الخلافات السياسية خارج السجون هو أمر جيد

وأضاف :البلد فيها تغييرات كثيرة تحدث، يمكن أننا لا نقف عند معاني الأشياء، انا سعيد بهذا الإفراج عن سامي عنان خاصة أنه تم استلامه من مستشفى المعادي وهي إرادة واضحة لخروجه وعودته إلى منزله دون ضغط أو مظاهرات (للمزيد)

أحمد موسى يكشف أسباب دمج وزارتي السياحة والآثار

أشاد الإعلامى "أحمد موسى", بقرار دمج وزارتى السياحة والآثار، معتبرا هذا القرار من القرارات الصائبة.

وتابع "موسي" خلال تقديم برنامج "علي مسؤليتي", والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : لابد من إعادة هيكلة شركة مصر للسياحة لعودة دورها من جديد, والسياحة مش شرم الشيخ بس، في أماكن كتير لازم نهتم بيها، ونحل مشاكلهم

مضيفا أن دمج وزارتي السياحة والآثار أفضل وقت له الآن، ويعد من القرارات الصائبة والإيجابية، خاصة مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير (للمزيد)

تشيلسي يحسم ديربي لندن أمام توتنهام بثنائية في ليلة تفوق «التلميذ علي الاستاذ»..«ملخص وأهداف اللقاء»

إستعاد فريق تشيلسي توازنه بعد الخسارة على يد بونموث في الجولة الماضية, بفوز ثمين ومستحق في ديربي لندن علي نظيره توتنهام بثنائية نظيفة .

وسجل البرازيلي ويليان هدفي تشيلسي في الدقيقتين 12 و45

وبهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 32 في المركز الرابع، بفارق 17 نقطة عن المتصدر ليفربول، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 26 نقطة في المركز السابع. (للمزيد)