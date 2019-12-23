اصابة 51 شخصا اثر تصادم 69 سيارة في مقاطعة يورك بولاية فرجينيا

أعلنت وسائل إعلام محلية أميركية اصابة 51 شخصا بجروح جراء تصادم 69 سيارة على طريق سريع في مقاطعة يورك بولاية فرجينيا الأميركية.
ولا تزال السلطات تحقق لمعرفة السبب الذي أدى إلى تصادم هذا العدد الكبير من السيارات وتراكمها بعضها فوق بعضها الآخر، لكن شرطة الولاية قالت: "كان هناك ضباب وتجمد على جسر كوينز كريك، عندما وقع الحادث في حوالي الساعة الثامنة صباحا".
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