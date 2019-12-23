أعلنت وسائل إعلام محلية أميركية اصابة 51 شخصا بجروح جراء تصادم 69 ​سيارة​ على طريق سريع في مقاطعة يورك بولاية ​فرجينيا​ الأميركية. ولا تزال السلطات تحقق لمعرفة السبب الذي أدى إلى تصادم هذا العدد الكبير من السيارات وتراكمها بعضها فوق بعضها الآخر، لكن شرطة الولاية قالت: "كان هناك ضباب وتجمد على جسر كوينز كريك، عندما وقع الحادث في حوالي ​الساعة​ الثامنة صباحا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصابة 51 شخصا اثر تصادم 69 سيارة في مقاطعة يورك بولاية فرجينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.