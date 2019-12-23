تصادمت سفينتان عملاقتان بالقرب من منتجع سياحي في ​المكسيك​ ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص. وأوضحت شركة كروز كرنفال للنقل البحري، في بيان، ان ​سفينة​ كرنفال جلوري اصطدمت مع نظيرتها كرنفال ليغند، حيث كانت إحداهما ترسو في ميناء بالقرب من منتجع كوزوميل فيما كانت الأخرى تتحرك للخروج من ​الميناء​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصابات بحادث تصادم سفينتين سياحيتين عملاقتين في المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.