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18 قتيلاً على الأقلّ باشتباك مسلّح جديد داخل سجن في هندوراس

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قتل 18 سجيناً على الأقلّ وأصيب اثنان آخران بجروح في اشتباك بالأسلحة النارية و​البيضاء​ دار داخل سجن في ​هندوراس​ بعد يومين تماماً على مقتل نفس العدد من ​السجناء​ في تبادل ل​إطلاق النار​ في سجن آخر في شمال البلاد.

وقال الملازم خوسيه كويلوو إنّ الاشتباك الجديد "دار بالأسلحة النارية و​السكاكين​ والسواطير" في سجن إل بورفينير وأوقع 16قتيلاً وجريحين.

وليل الجمعة-السبت سقط 18 قتيلاً و16 جريحاً في اشتباك مسلّح دار في سجن تيلا، المدينة الساحلية الواقعة على بعد 200 كلم شمال غرب العاصمة تيغوسيغالبا.

ووقعت هاتان المجزرتان بعيد إصدار رئيس البلاد خوان ​أورلاندو​ هرنانديز في 17 كانون الأول قراراً أمر بموجبه قوات ​الشرطة​ و​الجيش​ بالسيطرة الكاملة على كل سجون البلاد وعددها 27 سجناً يكتظ فيها أكثر من 21 ألف سجين، وذلك بهدف التصدّي لموجة عمليات قتل حصلت فيها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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