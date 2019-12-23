الشيخ حمود إتصل بالمطران حنا مطمئنا على صحته

أجرى رئيس ​الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة​ ​الشيخ ماهر حمود​ اتصالا هاتفيا برئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في ​القدس​ المطران عطا لله حنّا، مطمئنا على صحته بعد خروجه من المستشفى. وقد أشاد الشيخ حمود، بمواقف المطران حنا البطولية وشجاعته ومبدئيته، مؤكدا أن "رده على المطران عودة كان من مكانه الصحيح من الكنيسة الفلسطينية الرائدة إلى المطران الذي أخطأ الطريق".

من جهته، لفت المطران حنا الى أنه |بكل موضوعية لا يستطيع أن يؤكد أن ما حصل معه كان بفعل فعل أو أنه خطأ غير مقصود، ولعل ما حصل سببه رش مبيدات حول المنزل ولا نعلم ان كان مقصودا أم لا؟ لا أستطيع الجزم"، مرجحا أن "هنالك من قصد الإيذاء المباشر وذلك بعد موقفه المميز من المطران عودة في ​لبنان​ الذي هاجم بغير حق المقاومة وسيدها وانجازاتها وامتدح آخرين لهم علاقة مع أعداء لبنان بشكل مباشر أو غير مباشر".