حالة الطرقات في بعض المناطق اللبنانية فجر اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة في الشمال هي ​ساحة النور​، التبانة، ​البداوي​ جامع ​صلاح الدين​، المحمرة ومفرق كوشا.

وأفادت بأن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع، هي تعلبايا، سعدنايل، جديتا العالي، مفرق راشيا، المصنع والمرج. كما أفادت بأنه تم قطع الطريق الداخلية في كسارا - زحلة

وأشارت إلى قطع الطريق على اوتوستراد المنية بالاتجاهين، وقطع الطريق على اوتوستراد الجية.

من جهة أخرى، أكدت ان طريق الجنوب بيروت سالكة.