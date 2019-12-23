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حالة الطرقات في بعض المناطق اللبنانية فجر اليوم

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أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة في الشمال هي ​ساحة النور​، التبانة، ​البداوي​ جامع ​صلاح الدين​، المحمرة ومفرق كوشا.

وأفادت بأن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع، هي تعلبايا، سعدنايل، جديتا العالي، مفرق راشيا، المصنع والمرج. كما أفادت بأنه تم قطع الطريق الداخلية في كسارا - زحلة

وأشارت إلى قطع الطريق على اوتوستراد المنية بالاتجاهين، وقطع الطريق على اوتوستراد الجية.

من جهة أخرى، أكدت ان طريق الجنوب بيروت سالكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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