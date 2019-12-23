حالة الطرقات في بعض المناطق اللبنانية فجر اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة في الشمال هي ساحة النور، التبانة، البداوي جامع صلاح الدين، المحمرة ومفرق كوشا.
وأفادت بأن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع، هي تعلبايا، سعدنايل، جديتا العالي، مفرق راشيا، المصنع والمرج. كما أفادت بأنه تم قطع الطريق الداخلية في كسارا - زحلة
وأشارت إلى قطع الطريق على اوتوستراد المنية بالاتجاهين، وقطع الطريق على اوتوستراد الجية.
من جهة أخرى، أكدت ان طريق الجنوب بيروت سالكة.
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