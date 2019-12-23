كيف باع أردوغان كبرى الشركات والأماكن فى تركيا لتميم.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الأيام الماضية، وفى ظل العلاقات التي تربط قطر وتركيا، ودعمهما المستمر للجماعات الإرهابية في المنطقة، كانت الدوحة تلعب دورًا كبيرًا في محاولة الاستحواذ على كبرى الشركات والأماكن في تركيا، ونرصد بالأسماء كيف باع أردوغان تركيا لتميم؟ 1- اشترت قطر بنوك A، وفينانس 2- قامت الدوحة بشراء شركات ديجي ترك وبانفيت وأنقاص 3- اشترت قطر فندقي مورمار وكونتس 4- اشترت قطر نصف شركة BMC، وثلث شركة بوينر Advertisements 5- اشترت قطر سواحل أربلجين وسورمانا شقق مقاطعة ماسلق 6- قامت الدوحة بشراء أسهم تليفزيون ATV 7- الاستحواذ على شركة تلوكوم 8- الاستحواذ على المديرية العامة للبريد التركي 9- الاستحواذ على جريدتي "حريبت وبوسطا" 10 - إنشاء قاعدة عسكرية في تركيا

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