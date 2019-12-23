شكرا لقرائتكم خبر عن بوليفيا تنضم إلى مجموعة ليما في خطوة تبعدها عن فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل

بعد استقالة ايفو موراليس من رئاسة بوليفيا تتجه بلاده إلى أن تنأى عن علاقاتها الوثيقة مع فنزويلا.

فقد أعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا أمس الأحد أن الحكومة الانتقالية في البلاد انضمت إلى ما يطلق عليه مجموعة ليما والتي تضم أكثر من عشر دول أمريكية من بينها البرازيل والأرجنتين والمكسيك وكندا.

وتشهد فنزويلا صراعا عنيفا على السلطة بين حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة، بقيادة خوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية والذي تعترف به الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة أخرى كرئيس مؤقت للبلاد.

وشكلت مجموعة ليما في عام 2017 للبحث عن حل إقليمي للأزمة الفنزويلية.

وفي ظل حكم موراليس، كانت بوليفيا واحدة من أقرب حلفاء مادورو، لكن مجموعة ليما تعتبر حكومة مادورو غير شرعية.