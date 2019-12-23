شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد وفيات بركان نيوزيلندا إلى 17 شخصا والان نبدء بالتفاصيل
وقال نائب مفوض الشرطة جون تيمز في بيان "بوسع الشرطة تأكيد وفاة شخص آخر في مستشفى ميدلمور الليلة الماضية". ولم تقدم الشرطة تفاصيل عن هويته أو جنسيته.
ومعظم ضحايا بركان جزيرة وايت ايلاند القوي استراليون أو أفراد يحملون تصاريح إقامة دائمة.
ويعد البركان مزارا سياحيا شهيرا لرحلات اليوم الواحد. وكان على الجزيرة وقت ثورانه 47 شخصا منهم سائحون من أستراليا والولايات المتحدة وألمانيا والصين وماليزيا.
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