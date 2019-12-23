موسكو تخطط لتصنيع قاذفات استراتيجية مسيرة









اسماء السيد - كشف قائد القوات الجوية الاستراتيجية الروسية سيرغي كوبيلاش، عن خطة لوزارة الدفاع لتصنيع قاذفة استراتيجية مسيرة من الجيل السادس بحلول عام 2040.

وأضاف كوبيلاش، في حديث لصحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس"، أن القوات الجوية الفضائية الروسية تعمل على تعزيز قدرات أسطولها الاستراتيجي بما يشمل تحديث قاذفات "تو-160" و"تو-95 إم إس" و"تو-22 إم3" على نحو يتيح تمديد فترة خدمتها، وتطوير مجموعة من الطائرات الاستراتيجية الواعدة من الجيل الخامس، قبل الانتقال إلى إنتاج قاذفات بعيدة المدى من الجيل السادس.

Advertisements

وحسب وكالة "نوفوستي" للانباء، فقد كان المدير العام لمعهد أنظمة الطيران بموسكو سيرغي خوخلوف، قد ذكر أن القاذفات الاستراتيجية من الجيل السادس ستكون "مزودة بنظام تشغيل وقيادة ذاتي، وأخرى بطواقم".

وأضاف أن "نظام التشغيل والقيادة الذاتي يعتبر خاصية رئيسة ستميز هذه القاذفات عن قاذفات الجيل الخامس".

وتوقع نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، أن تنضم القاذفة الواعدة الجديدة "باك دا" من الجيل الخامس لبرنامج تسليح الجيش الروسي للأعوام بين 2020 و2027.