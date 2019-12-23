شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى تحدد 3 ملفات لوزير الإعلام الجديد.. أبرزها التوعية والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبرت فريدة الشوباشى الكاتبة الناصرية استحداث وزارة للإعلام ضرورة قصوى للدولة المصرية، قائلة: "أنا كنت طوال الفترة الماضية بنادي بعودة وزارة الإعلام وضد فكرة إلغائها تمامًا".

وحددت "الشوباشى" 3 ملفات يجب أن يعمل عليها وزير الإعلام خلال الفترة المقابلة، تتمثل فى العمل على خلق حالة توعية لدى المواطنين بالإنتاج، وأن تتبنى وزارة الإعلام شعار "نبنى بلدنا"، أمام الملف الثالث أن يرسى وزير الإعلام قواعد الاستقرار".

وقالت "الشوباش" يجب أن يقوم وزير الإعلام الجديد بالعمل على ملف التوعية والإنتاج، فكان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يقول "من لا يملك قوت يومه، لا يملك حرية قراره" مشيرة إلى أنه في حال العمل على تقدم الدولة ونهضتها عن طريق التوعية الإعلامية سينهار الإعلام الإخواني الكاذب".

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وقد وافق مجلس النواب على التعديلات الوزارية في ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ترشيح بعض الحقائب الوزارية وتولى أسامة هيكل وزارة الإعلام.