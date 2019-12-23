تعرف على اختصاصات الوحدات المحلية طبقا لمشروع القانون المعروض على البرلمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصت المادة الثانية من مشروع قانون المحليات على اختصاصات الوحدات المحلية ومنها الوحدات المحلية تتولى إدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها.
وجاء نص المادة الثانية من مشروع قانون الإدارة المحلية كما يلى:
تتولى الوحدات المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها.
كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصاتها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتحدّد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى الوحدات المحلية إدارتها وما تباشره كل منها من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة.
وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.
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