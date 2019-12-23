اليوم.. مرافعة دفاع 4 أطباء متهمين بالإهمال والتسبب بوفاة طفل في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تستمع محكمة جنح الوراق، اليوم الإثنين، لمرافعة دفاع 4 أطباء متهمين بالقتل الخطأ والإهمال الطبي الذي تسبب في وفاة طفل رضيع عقب ولادته بعدة أيام.

وكانت النيابة العامة بشمال الجيزة أحالت 4 أطباء إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح لاتهامهم بالإهمال الطبي الذي تسبب في وفاة طفل رضيع داخل إحدى المستشفيات بمركز الوراق.

وكان والد الطفل المتوفي حرر بلاغا اتهم فيه الأطباء بالإهمال والتسبب في مقتل ابنه بعد ولادته بعدة أيام، داخل إحدى المستشفيات في الوراق.