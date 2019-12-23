هل يلزم الدستور الوزراء بتعيين 3 نواب فقط؟.. فقيه دستوري يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن الدستور لم يحدد عددًا معينًا لنواب رئيس الوزراء أو الوزير.

وتنص المادة "163" من الدستور على: "الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها".

وأضاف فوزي لـ"الخليج 365"، أن نص المادة جاء بصيغة الجمع: (رئيس الوزراء و"نوابه" .. الوزراء و"نوابهم" ) دون تحديد عدد معين.

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ولفت الفقيه الدستوري إلى أن تعيين نواب لرئيس الوزراء، خاضع للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأحد، على تعيين مجموعة من نواب الوزراء، وهم غادة نبيل، نائب وزير الاتصالات، وطارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، ومنتصر مناع، نائب وزير الطيران، وأيمن عاشور، نائبًا لوزير التعليم العالي، ورضا حجازي، نائبًا لوزير التربية والتعليم.

كما وافق مجلس النواب، على تعيين أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم أيضًا، وعلاء الدين عبدالحكيم، نائبًا لوزير البترول، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وسيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، ورأفت عبدالعزيز هندي، نائب وزير الاتصالات، وغادة شلبي، نائب وزير السياحة الآثار.​