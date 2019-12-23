تغييرات في 11 وزارة.. تفاصيل حكومة مدبولي الثانية (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - أدى أمس الأحد، الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لتولي مهام عدد من الوزارات بعد رحيل من تولوا مسئوليتها منذ التعديل الوزاري السابق.

وتضمنت قائمة التعديل الوزاري 11 شخصية، من بينهم المستشار عمر مروان، الذي ترك حقيبة وزير الشئون السياسية ومجلس النواب لتولي حقيبة العدل.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر للوزراء ونواب الوزراء السابقين، الذين تركوا مناصبهم في التعديلات الوزارية الأخيرة، مؤكدًا أن كلاً منهم أدى واجبه، وبذل أقصى جهده خدمة للوطن في هذه المرحلة الدقيقة.